Ciné plein air Vaiana Orthez
Ciné plein air Vaiana Orthez jeudi 9 juillet 2026.
Orthez
Ciné plein air Vaiana
Avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Venez profiter du beau ciel étoilé et du film dans un cadre exceptionnel
Ouverture de la billetterie aux arènes
22h Début de séance .
Avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 lepixelcinema@gmail.com
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English : Ciné plein air Vaiana
L’événement Ciné plein air Vaiana Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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