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Ciné plein air Vaiana Orthez

Ciné plein air Vaiana Orthez

Ciné plein air Vaiana Orthez jeudi 9 juillet 2026.

Adresse
Avenue du Pesqué
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Orthez

Ciné plein air Vaiana

Avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Venez profiter du beau ciel étoilé et du film dans un cadre exceptionnel
Ouverture de la billetterie aux arènes
22h Début de séance   .

Avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38  lepixelcinema@gmail.com

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English : Ciné plein air Vaiana

L’événement Ciné plein air Vaiana Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn

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