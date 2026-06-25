Orthez

Ciné plein air Vaiana

Avenue du Pesqué Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Venez profiter du beau ciel étoilé et du film dans un cadre exceptionnel

Ouverture de la billetterie aux arènes

22h Début de séance .

Avenue du Pesqué Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 lepixelcinema@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné plein air Vaiana

L’événement Ciné plein air Vaiana Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn