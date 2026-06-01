Ciné plein-air : « Vingt dieux », Parc du Landry, Rennes

Ciné plein-air : « Vingt dieux » Vendredi 17 juillet, 22h30 Parc du Landry Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T22:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-17T22:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:59:00+02:00

Anthony, alias « Totone », 18 ans, passe le plus clair de son temps à boire des bières et à écumer les bals du Jura avec sa bande de potes. Mais il finit par être rattrapé par la réalité. Après le décès brutal de son père veuf, il se retrouve soudainement responsable de sa petite sœur de 7 ans. Il doit alors trouver un moyen de gagner sa vie. Totone se met en tête de fabriquer le meilleur comté de la région, celui avec lequel il remportera la médaille d’or du concours agricole et son prix de 30 000 euros. Soutenu par les uns, moqué par les autres, il refuse de baisser les bras, même s’il ne connaît rien à la production de fromage…

France, 2024, 1h30

La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.

Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.

En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes et sur ete.rennes.fr pour savoir si la séance est maintenue.

Parc du Landry 182 Rue de Châteaugiron, Rennes, France Rennes 35067 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://ete.rennes.fr »}]

Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.

Laurent Lecrabe