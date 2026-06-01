Ciné plein-air : « Wall-E », Agora du clair Détour, Rennes

Ciné plein-air : « Wall-E » Jeudi 27 août, 21h30 Agora du clair Détour Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T21:30:00+02:00 – 2026-08-27T23:10:00+02:00

Fin : 2026-08-27T21:30:00+02:00 – 2026-08-27T23:10:00+02:00

Au XXIIe siècle, la Terre n’est plus qu’une immense décharge à ciel ouvert. Toute vie a disparu de la surface de la planète. Au milieu de ce dépotoir, Wall-E, un petit robot éboueur fonctionnant encore, poursuit la tâche pour laquelle il a été programmé. Un jour, un vaisseau se pose non loin. Une ravissante « robote » en débarque. Se sentant seul, Wall-E entreprend d’établir le contact avec elle…

États-Unis — Japon, 2008, 1h38 — À partir de 6 ans

La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.

Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.

En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes et sur ete.rennes.fr pour savoir si la séance est maintenue.

Agora du clair Détour 32 rue de la marbaudais rennes Rennes 35704 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://ete.rennes.fr »}]

Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.

Julien Mignot