Ciné pour tous Cinéma Familia de Jonzac Jonzac
Ciné pour tous Cinéma Familia de Jonzac Jonzac jeudi 4 juin 2026.
Jonzac
Ciné pour tous
Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Projection du film Les esprits libres qui retrace une expérience thérapeutique autour de la maladie d’Alzheimer, suivi d’un débat et d’un goûter.
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Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 90 12
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English :
Screening of the film Les esprits libres (Free Spirits), about a therapeutic experiment with Alzheimer’s disease, followed by a discussion and snack.
L’événement Ciné pour tous Jonzac a été mis à jour le 2026-05-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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