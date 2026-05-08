Ciné pour tous Cinéma Familia de Jonzac Jonzac

Jonzac

Ciné pour tous

Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Projection du film Les esprits libres qui retrace une expérience thérapeutique autour de la maladie d’Alzheimer, suivi d’un débat et d’un goûter.

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Cinéma Familia de Jonzac 1 rue Saint Gervais Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 90 12

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English :

Screening of the film Les esprits libres (Free Spirits), about a therapeutic experiment with Alzheimer’s disease, followed by a discussion and snack.

L’événement Ciné pour tous Jonzac a été mis à jour le 2026-05-04 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge