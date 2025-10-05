Ciné P’tiot Thann

Ciné P’tiot Thann dimanche 5 octobre 2025.

Ciné P’tiot

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 12:00:00

2025-10-05

Un dimanche matin par mois, en famille, c’est l’occasion de faire découvrir le 7e art et un atelier manuel ! Dès 3 ans.
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50  contact@relais-culturel.fr

English :

One Sunday morning a month, the whole family can discover the 7th art and a manual workshop! Ages 3 and up.

German :

Ein Sonntagmorgen im Monat, mit der ganzen Familie, ist die Gelegenheit, die 7. Kunst und einen handwerklichen Workshop zu entdecken! Ab 3 Jahren.

Italiano :

Una domenica mattina al mese, tutta la famiglia può partecipare a un laboratorio pratico e scoprire la settima arte! Dai 3 anni in su.

Espanol :

Un domingo al mes por la mañana, toda la familia podrá disfrutar de un taller práctico y descubrir el 7º arte A partir de 3 años.

