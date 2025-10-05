Ciné P’tiot Thann
Ciné P’tiot Thann dimanche 5 octobre 2025.
Ciné P’tiot
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 12:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Un dimanche matin par mois, en famille, c’est l’occasion de faire découvrir le 7e art et un atelier manuel ! Dès 3 ans.
Un dimanche matin par mois, en famille, c’est l’occasion de faire découvrir le 7ème art et un atelier manuel ! Dès 3 ans. .
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr
English :
One Sunday morning a month, the whole family can discover the 7th art and a manual workshop! Ages 3 and up.
German :
Ein Sonntagmorgen im Monat, mit der ganzen Familie, ist die Gelegenheit, die 7. Kunst und einen handwerklichen Workshop zu entdecken! Ab 3 Jahren.
Italiano :
Una domenica mattina al mese, tutta la famiglia può partecipare a un laboratorio pratico e scoprire la settima arte! Dai 3 anni in su.
Espanol :
Un domingo al mes por la mañana, toda la familia podrá disfrutar de un taller práctico y descubrir el 7º arte A partir de 3 años.
L’événement Ciné P’tiot Thann a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay