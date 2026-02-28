[Ciné Relax] La Vie d’une femme Le Rex DSN Dieppe
mercredi 16 septembre 2026 · Le Rex DSN · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Ciné Relax] La Vie d’une femme
Le Rex DSN / Place Nationale Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:15:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-09-16
Les séances Ciné Relax font leur rentrée pour la saison 2026-2027 ! Pour ce premier rendez-vous, découvrez le film La Vie d’une femme , dans la nouvelle salle du Rex-DSN.
Pensées pour rendre le cinéma accessible à tous, les séances Ciné Relax se déroulent dans une ambiance bienveillante et adaptée son modéré, lumière éteinte progressivement, absence de publicités et de bandes-annonces. Une équipe de bénévoles est également présente pour accueillir et accompagner les spectateurs.
Ciné Relax, c’est une séance de cinéma ouverte à tous et particulièrement adaptée aux personnes dont le handicap peut entraîner des comportements atypiques. .
Le Rex DSN / Place Nationale Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 44 dieppe@cinerelax.org
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English : [Ciné Relax] La Vie d’une femme
L’événement [Ciné Relax] La Vie d’une femme Dieppe a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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