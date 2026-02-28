[Ciné Relax] La Vie d’une femme Le Rex DSN Dieppe

Informations pratiques

Dieppe

[Ciné Relax] La Vie d’une femme

Le Rex DSN / Place Nationale Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:15:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Les séances Ciné Relax font leur rentrée pour la saison 2026-2027 ! Pour ce premier rendez-vous, découvrez le film La Vie d’une femme , dans la nouvelle salle du Rex-DSN.

Pensées pour rendre le cinéma accessible à tous, les séances Ciné Relax se déroulent dans une ambiance bienveillante et adaptée son modéré, lumière éteinte progressivement, absence de publicités et de bandes-annonces. Une équipe de bénévoles est également présente pour accueillir et accompagner les spectateurs.

Ciné Relax, c’est une séance de cinéma ouverte à tous et particulièrement adaptée aux personnes dont le handicap peut entraîner des comportements atypiques. .

Le Rex DSN / Place Nationale Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 44 dieppe@cinerelax.org

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English : [Ciné Relax] La Vie d’une femme

L’événement [Ciné Relax] La Vie d’une femme Dieppe a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie