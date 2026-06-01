Ciné relax Toys Story 5 Cinévals Saint-Jean-d’Angély
Ciné relax Toys Story 5 Cinévals Saint-Jean-d’Angély samedi 20 juin 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Ciné relax Toys Story 5
Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Un film d’animation pour toutes les générations, venez vous échapper dans un monde inter-galactique, dans une séance de cinéma où la différence devient une nouvelle occasion de rencontres !
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Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact.cinevals@veocinemas.fr
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English :
An animated film for all ages come and escape to an intergalactic world for a cinema screening where difference becomes a new opportunity to connect!
L’événement Ciné relax Toys Story 5 Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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