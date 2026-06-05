Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Philarmonique Saint-Jean-d’Angély

Concert Philarmonique Saint-Jean-d’Angély samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place du Marché

Ville : 17400 Saint-Jean-d'Angély

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Saint-Jean-d’Angély

Concert Philarmonique

Place du Marché Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Concert du Cercle philharmonique.
  .

Place du Marché Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56  ville@angely.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert by the Cercle philharmonique.

L’événement Concert Philarmonique Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)