Concert Philarmonique Saint-Jean-d’Angély
Concert Philarmonique Saint-Jean-d’Angély samedi 20 juin 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Concert Philarmonique
Place du Marché Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert du Cercle philharmonique.
.
Place du Marché Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert by the Cercle philharmonique.
L’événement Concert Philarmonique Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)
- Vente directe à l’usine Saint-Jean-d’Angély 5 juin 2026
- Soirée Soyons Chansons Saint-Jean-d’Angély 19 juin 2026
- Fête foraine Saint-Jean-d’Angély 19 juin 2026
- Concert de la Choral Vocal’Y Saint-Jean-d’Angély 21 juin 2026
- Fête de la musique Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély 21 juin 2026