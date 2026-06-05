Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête foraine Saint-Jean-d’Angély

Fête foraine Saint-Jean-d’Angély vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Place de l' Hôtel de Ville

Ville : 17400 Saint-Jean-d'Angély

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Saint-Jean-d’Angély

Fête foraine

Place de l’ Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-19

La fête foraine s’installe au cœur de la ville pour le plaisir de tous !
  .

Place de l’ Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56  ville@angely.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The funfair moves into the heart of the city for all to enjoy!

L’événement Fête foraine Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)