Saint-Jean-d’Angély

Fête foraine

Place de l’ Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-19

La fête foraine s’installe au cœur de la ville pour le plaisir de tous !

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Place de l’ Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net

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English :

The funfair moves into the heart of the city for all to enjoy!

L’événement Fête foraine Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge