Fête foraine Saint-Jean-d’Angély
Fête foraine Saint-Jean-d’Angély vendredi 19 juin 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Fête foraine
Place de l’ Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-19
La fête foraine s’installe au cœur de la ville pour le plaisir de tous !
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Place de l’ Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net
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English :
The funfair moves into the heart of the city for all to enjoy!
L’événement Fête foraine Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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