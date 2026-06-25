Ciné-rencontre Autour de Lucio Cinéma Le Pixel Orthez

Informations pratiques

Orthez

Ciné-rencontre Autour de Lucio

Cinéma Le Pixel 20 Avenue de la Moutete Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Lucio est atteint de dystonie, une maladie qui provoque des troubles de l’élocutions et de la motricité fine. Pourtant il s’est lancé un pari fou faire le tour de France en courant et à vélo, en moins de 99 jours. Accompagné de sa mère, il va découvrir la France, son pays qu’il ne connaît qu’à travers la TV et prouver qu’à force de volonté on peut réaliser ses rêves.

Séance suivie d’un échange avec le réalisateur Pierre-Alain Délisse. .

Cinéma Le Pixel 20 Avenue de la Moutete Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 lepixelcinema@gmail.com

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English : Ciné-rencontre Autour de Lucio

L’événement Ciné-rencontre Autour de Lucio Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn