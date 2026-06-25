Ciné-rencontre Autour de Lucio Cinéma Le Pixel Orthez
samedi 4 juillet 2026 · Cinéma Le Pixel · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Ciné-rencontre Autour de Lucio
Cinéma Le Pixel 20 Avenue de la Moutete Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Lucio est atteint de dystonie, une maladie qui provoque des troubles de l’élocutions et de la motricité fine. Pourtant il s’est lancé un pari fou faire le tour de France en courant et à vélo, en moins de 99 jours. Accompagné de sa mère, il va découvrir la France, son pays qu’il ne connaît qu’à travers la TV et prouver qu’à force de volonté on peut réaliser ses rêves.
Séance suivie d’un échange avec le réalisateur Pierre-Alain Délisse. .
Cinéma Le Pixel 20 Avenue de la Moutete Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 lepixelcinema@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-rencontre Autour de Lucio
L’événement Ciné-rencontre Autour de Lucio Orthez a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)
- Garden Party Espaces Jeunes Orthez 1 juillet 2026
- Exposition et fresque participative Au fil du béret Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez 2 juillet 2026
- Visite guidée Manufacture de bérets Manufacture de bérets Orthez 2 juillet 2026
- Visite guidée Tissage Moutet Tissage Moutet Orthez 2 juillet 2026
- Atelier Initiation Qi Gong Base de loisirs Orthez 2 juillet 2026