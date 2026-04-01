CINÉ-RENCONTRE INITIALES BB AVEC BERTRAND BURGALAT Rue Lassus Nestier Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

CINÉ-RENCONTRE INITIALES BB AVEC BERTRAND BURGALAT

Rue Lassus Nestier CINEMA REX Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 18:00:00

fin : 2026-04-26 21:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Musicien, producteur, patron de label(Tricatel) et du SNEP, journaliste (Rock & Folk, Technikart) et même lanceur d’alerte sanitaire (contre la méconnaissance du diabète), Bertrand Burgalat écrit depuis 30 ans une partition atypique qu’il dirige avec un dosage unique de maîtrise et d’improvisation.

Une histoire à la Rocky Balboa pour un anti-héros à la croisée des chemins entre Eddy Barclay et Daniel Filipacchi.

Initiales BB, premier documentaire consacré à Bertrand Burgalat, retrace un an de la vie de cet homme qui a définitivement refusé de choisir entre toutes ses passions. Entre séquences d’enregistrement en studio (pour la série Ça, c’est Paris, France Télévisions), témoignages et scènes de vie, Initiales BB raconte l’histoire d’un musicien qui, à force d’avoir perdu en combattant le système, finit par gagner. Dans la lignée des derniers grands de la chanson comme Christophe, Daho ou Gainsbourg avant lui, Burgalat s’est imposé comme un personnage clé de la musique française, autant capable de croiser la route de Valérie Lemercier que celles de Depeche Mode, Michel Houellebecq, Alain Chamfort, Catastrophe, Chassol ou Christophe Willem. Initiales BB raconte ce voyage original ; un éloge de l’indépendance et de la capacité de résistance des petits face aux puissants. 9 .

Rue Lassus Nestier CINEMA REX Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 00 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musician, producer, label owner (Tricatel) and SNEP chairman, journalist (Rock & Folk, Technikart) and even health alert campaigner (against ignorance of diabetes), Bertrand Burgalat has been writing an atypical score for 30 years, conducting it with a unique blend of mastery and improvisation.

L’événement CINÉ-RENCONTRE INITIALES BB AVEC BERTRAND BURGALAT Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE