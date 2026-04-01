CINÉ-RENCONTRE PREMIÈRES LUNES CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

CINÉ-RENCONTRE PREMIÈRES LUNES

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 20:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Un partenariat de brindilles et de plumes Les Mains dans la main & Le Cinéma le Régent, vous proposent une séance spéciale

Un film documentaire de Mélanie Mélot.

Alors que certaines jeunes filles marquent le passage de leurs premières règles par des célébrations, d’autres le taisent ou le redoutent. Moment charnière, ce film explore comment ce vécu redéfinit leur lien avec leur mère, entre traditions, quête d’émancipation et libération des non-dits. Une plongée sensible dans une diversité culturelle et émotionnelle.

PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION 7 .

CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A partnership of brindilles et de plumes Les Mains dans la main & Le Cinéma le Régent, offer you a special screening

L’événement CINÉ-RENCONTRE PREMIÈRES LUNES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE