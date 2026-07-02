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AGENDA · La Forêt-Fouesnant

Ciné-Rencontres de la Baie Le Nautile La Forêt-Fouesnant

vendredi 16 octobre 2026 · Le Nautile · La Forêt-Fouesnant

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Nautile
Adresse
2 Rue des Cerisiers
Ville
29940 La Forêt-Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

La Forêt-Fouesnant

Ciné-Rencontres de la Baie

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:00:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

La 5ème édition du festival Les Ciné-Rencontres de la Baie aura pour thème principal l’EAU.
Chaque film sera suivi d’un débat animé par un intervenant qui permettra d’échanger autour du sujet du film. Diverses animations gratuites sont prévues autour des ciné-rencontres conférence, expos, spectacle, concerts…

Programme détaillé à venir.   .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 77 02 24 73 

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English :

L’événement Ciné-Rencontres de la Baie La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant

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