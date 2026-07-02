Ciné-Rencontres de la Baie Le Nautile La Forêt-Fouesnant

Informations pratiques

La Forêt-Fouesnant

Ciné-Rencontres de la Baie

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18

La 5ème édition du festival Les Ciné-Rencontres de la Baie aura pour thème principal l’EAU.

Chaque film sera suivi d’un débat animé par un intervenant qui permettra d’échanger autour du sujet du film. Diverses animations gratuites sont prévues autour des ciné-rencontres conférence, expos, spectacle, concerts…

Programme détaillé à venir. .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 77 02 24 73

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English :

L’événement Ciné-Rencontres de la Baie La Forêt-Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme La Forêt-Fouesnant