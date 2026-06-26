Ciné rencontres L’inconnu de la grande arche le ciné Montguyon jeudi 2 juillet 2026.

Montguyon

Ciné rencontres L’inconnu de la grande arche

le ciné Allée des Platanes Montguyon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Venez voir L’inconnu de la grande arche et rencontrez Sophie LÉGER SODA Architectes et Lucie DOUTEAU de l’école d’architecture

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le ciné Allée des Platanes Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 76 87

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English :

Come see The Stranger at the Great Arch and meet Sophie L%C9GER SODA Architects and Lucie DOUTEAU from the School of Architecture

L’événement Ciné rencontres L’inconnu de la grande arche Montguyon a été mis à jour le 2026-06-26 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge