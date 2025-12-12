Ciné Sand conférence autour de George Sand et du cinéma Sainte-Sévère-sur-Indre

Ciné Sand conférence autour de George Sand et du cinéma

1 Rue Pierre Nauron Sainte-Sévère-sur-Indre Indre

Début : 2026-05-26

fin : 2026-05-26

La Maison de Jour de fête célèbre George Sand en 2026 !

Ciné Sand conférence autour de George Sand et du cinéma. Programme détaillé ci dessous. .

1 Rue Pierre Nauron Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 21 78

English :

The Maison de Jour de fête celebrates George Sand in 2026!

