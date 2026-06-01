Sainte-Sévère-sur-Indre

Concert Hors les Murs Nohant Festival Chopin Gabriel Durliat

Château Sainte-Sévère-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le Nohant Festival Chopin délocalise un de ses concerts et propose une soirée exceptionnelle au sein du Château de Sainte-Sévère.

Le Château de Ste Sévère-sur-Indre, un lieu d’histoire et de renaissance alliant la quiétude du Berry à l’inspiration des grandes demeures d’autrefois, accueillera le pianiste Gabriel Durliat, un formidable musicien à suivre selon la critique. .

Château Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 7 67 35 01 03

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English :

The Nohant Festival Chopin relocates one of its concerts to the Château de Sainte-Sévère for an exceptional evening.

L’événement Concert Hors les Murs Nohant Festival Chopin Gabriel Durliat Sainte-Sévère-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Pays de George Sand