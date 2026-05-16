Festival Pierres qui chantent en Vallée Noire Concert avec Maeva Araci et le Duo Presque Classique Sainte-Sévère-sur-Indre vendredi 28 août 2026.

Sainte-Sévère-sur-Indre

Festival Pierres qui chantent en Vallée Noire Concert avec Maeva Araci et le Duo Presque Classique

Eglise Sainte-Sévère-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Concert dans le cadre du Festival des Pierres qui Chantent en Vallée Noire.

En première partie, Maéva Araci. Son concert, intitulé Accordéon de concert un nouveau souffle , met à l’honneur des compositeurs actuels qui écrivent pour l’accordéon classique, offrant un dialogue inédit entre tradition et modernité. Il sera suivi du Duo presque classique Fred joue de la guitare comme un orchestre. Frank joue de plein d’instruments incongrus,

autant rares que variés. Ils revisitent les tubes de la musique classique donnant à ces grands airs une couleur nouvelle. Dix doigts d’un côté, dix instruments de l’autre. .

Eglise Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 22 64

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English :

Concert as part of the Black Valley Singing Stones Festival.

L’événement Festival Pierres qui chantent en Vallée Noire Concert avec Maeva Araci et le Duo Presque Classique Sainte-Sévère-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Pays de George Sand