Sainte-Sévère-sur-Indre

Festival de court-métrage d’humour Tati en Fête

Place du marché Sainte-Sévère-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Pour célébrer les 80 ans du tournage de Jour de Fête, le festival Tati en Fête évolue ! Lors des Journées du Patrimoine 2026, le Ciné Village invite petits et grands à plonger dans un univers poétique et malicieux. Entre projections et ateliers interactifs, chaque instant est une invitation à créer.Familles

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, du 18 au 20 septembre 2026, venez célébrer le 7ème art en explorant les secrets de la création visuelle.

Pour cette nouvelle édition, nous mettons à l’honneur un thème captivant La fabrique de l’image.

Au programme de ce week-end exceptionnel pour découvrir l’envers du décor

Des projections pour tous

Des ateliers pratiques

Une exposition immersive, des jeux, des happenings… .

Place du marché Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 30 21 78

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English : 12th edition of the Festival Short Film Days of humor

The association Tati en Fête proposes, as every year, screenings of short humor films.

L’événement Festival de court-métrage d’humour Tati en Fête Sainte-Sévère-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-16 par ADT INDRE