Cinévillage, Cinévillage, Sainte-Sévère-sur-Indre

Informations pratiques

Cinévillage 18 – 20 septembre Cinévillage Indre

Accès gratuit au cinévillage et aux rencontres – billetterie en ligne pour les projections et ateliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Bienvenue au Cinévillage, le festival de cinéma de l’association TATI EN FÊTE, à Sainte-Sévère-sur-Indre, lieu de tournage du film « Jour de Fête » de Jacques Tati !

Plongez au cœur de la création cinématographique grâce à une programmation riche et conviviale. Découvrez nos projections de films, participez à nos ateliers créatifs, explorez nos expositions et assistez à des rencontres uniques autour de la Fabrique de l’image.

Consultez notre programme en ligne et venez célébrer avec nous le 7ème art !

Cinévillage Place du Marché 36160 Sainte-Sévère-sur-Indre Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Indre Centre-Val de Loire http://www.cinevillage.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064438941634 [{« type »: « email », « value »: « tatienfeteassociation@gmail.com »}] Bienvenue Au Cinévillage, le festival de cinéma de Sainte-Sévère, lieu de tournage du film « Jour de Fête » de Jacques Tati ! Plongez au cœur de la création cinématographique grâce à une programmation riche et conviviale. Découvrez nos projections de films, participez à nos ateliers créatifs, explorez nos expositions et assistez à des rencontres uniques autour de la fabrique de l’image. Consultez notre programme en ligne et venez célébrer avec nous le 7ème art !​ En voiture : Sainte-Sévère-sur-Indre est située à 15 min de La Châtre, 35 min de Guéret et 45 min de Châteauroux.

Parkings : Des zones de stationnement gratuites et fléchées seront à votre disposition aux entrées du village (parkings existants au sein du village).

Accessibilité : L’ensemble des sites de projection et des ateliers est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Bienvenue au Cinévillage, le festival de cinéma de l’association TATI EN FÊTE, à Sainte-Sévère-sur-Indre, lieu de tournage du film « Jour de Fête » de Jacques Tati !

© Elisse Cai