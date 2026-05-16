Spectacle en scénovision, Maison de Jour de Fête, Sainte-Sévère-sur-Indre

Informations pratiques

Spectacle en scénovision 19 et 20 septembre Maison de Jour de Fête Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Entrez dans les coulisses de Jour de fête et revivez l’incroyable aventure du tournage de Jacques Tati à Sainte-Sévère-sur-Indre. Grâce à un parcours spectacle immersif en Scénovision, découvrez les décors, les habitants et les secrets de ce film devenu un classique du cinéma français. Un voyage plein d’humour et d’émotion, accessible à tous.

Maison de Jour de Fête Place du Marché, 36160 Sainte-Sévère-sur-Indre Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Indre Centre-Val de Loire 02 54 30 21 78 http://www.maisondejourdefete.com Un musée insolite où la visite se fait sous forme d’un spectacle en Scénovision, un site dédié à Jacques Tati unique en France.

Parcours spectacle en français et en anglais alliant projection, décors reconstitués et décors animés.

3 salles, 3 ambiances !

Entrez dans les coulisses de « Jour de fête »

©Anthony PERROT