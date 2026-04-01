Château-Renard

Ciné-sciences le monde merveilleux des abeilles

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

SOIRÉE DISCUSSION animée par MICHELINE FROMONT, en présence de plusieurs apiculteurs de la région.

Le monde merveilleux des abeilles

SOIRÉE DISCUSSION animée par MICHELINE FROMONT, en présence de plusieurs apiculteurs de la région.

Micheline Fromont est biologiste et chercheuse retraitée du CNRS

(Centre National de Recherche Scientifique);

elle nous parlera du monde merveilleux des abeilles, de leur intelligence collective et individuelle, en s’appuyant d’un diaporama. .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

EVENING DISCUSSION hosted by MICHELINE FROMONT, in the presence of several local beekeepers.

L’événement Ciné-sciences le monde merveilleux des abeilles Château-Renard a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO