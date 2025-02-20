Circuit des Motteaux Château-Renard Loiret

Circuit des Motteaux Château-Renard Loiret vendredi 1 août 2025.

Circuit des Motteaux A pieds

Circuit des Motteaux Place du château de la Motte 45220 Château-Renard Loiret Centre-Val de Loire

Cette boucle surplombant la vallée de l’Ouanne offre un crochet par le verger conservatoire de vieilles essences de pommiers et de poiriers. Une spécificité et une fierté locale qui garantie la pérennité des cidres locaux authentiques.

English : Circuit des Motteaux

This route, which takes in the heights of the Ouanne valley, includes a detour through the arboretum where historic varieties of apple and pear trees are preserved. This is a local speciality and great source of pride, crucial for the authentic local ciders.

Deutsch :

Dieser Rundweg mit Blick auf das Ouanne-Tal bietet einen Abstecher in den Obstgarten, der alte Apfel- und Birnensorten bewahrt. Eine Besonderheit und ein lokaler Stolz, der den Fortbestand des authentischen lokalen Apfelweins garantiert.

Italiano :

Questo anello, che si affaccia sulla valle dell’Ouanne, offre una deviazione attraverso il frutteto conservatore di meli e peri secolari. Una specificità e un orgoglio locale che garantiscono la durata degli autentici sidri locali.

Español :

Este circuito que asoma por encima del valle de Ouanne, da un rodeo por un vergel encargado de preservar antiguas variedades de manzanos y perales. Este vergel constituye una especificidad, motivo de orgullo local y, sin lugar, a dudas garantiza la perennidad de sus genuinas sidras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIT Centre-Val de Loire