Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat
Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat samedi 2 mai 2026.
Étretat
Ciné Seine Etretat
Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 21:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille
– Le Chant des Forêts (2025) un film de Vincent Munier à 18h30
– L’Affaire Bojarski (2025) un film de Jean-Paul Salomé à 21h .
Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23
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English : Ciné Seine Etretat
L’événement Ciné Seine Etretat Étretat a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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