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Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat

Ciné Seine Etretat Salle Adolphe Boissaye Étretat samedi 2 mai 2026.

Lieu : Salle Adolphe Boissaye

Adresse : Rue Notre-Dame

Ville : 76790 Étretat

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Étretat

Ciné Seine Etretat

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 21:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Rendez-vous à la salle Adolphe Boissaye à Etretat pour découvrir en famille
– Le Chant des Forêts (2025) un film de Vincent Munier à 18h30
– L’Affaire Bojarski (2025) un film de Jean-Paul Salomé à 21h   .

Salle Adolphe Boissaye Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 05 23 

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English : Ciné Seine Etretat

L’événement Ciné Seine Etretat Étretat a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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