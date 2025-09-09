Ciné-sonore > Herriec qui voulait écrire Cinéma Peyrat-le-Château

Ciné-sonore > Herriec qui voulait écrire Cinéma Peyrat-le-Château mardi 9 septembre 2025.

Cinéma 7, place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Un huit clos sonore de Théo Jacob, Chloé Hiobi, Nadège Cazals et Ludo Mepa.

Suivi d’une discussion avec des membres de l’équipe du film.

Synopsis Toulouse, début d’été.

Cela pourrait être une journée caniculaire semblable à toutes les autres.

Sauf qu’aujourd’hui un chien est mort.

Et pour Herriec, fonctionnaire sans histoire, on ne touche pas à un chien…

Tarif 3.5 à 5 € .

Cinéma 7, place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemapeyrat@orange.fr

