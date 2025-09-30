Ciné-débat La cité des Castors Cinéma Peyrat-le-Château

Ciné-débat La cité des Castors Cinéma Peyrat-le-Château mardi 30 septembre 2025.

Ciné-débat La cité des Castors

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

LE MOIS DE L’ARCHITECTURE PETR MONTS ET BARRAGES

Projection du documentaire La cité des Castors de Fabrice Marache (2007) suivie d’une discussion avec le PETR.

Synopsis Au lendemain de la guerre, cinq millions de logements manquent en France. Des familles sans toit et sans capital décident de prendre en main la construction de leur cité. 50 ans plus tard, que reste-t-il de l’espoir suscité par cette aventure humaine ?

Durée 53 min

GRATUIT .

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine cinemapeyrat@orange.fr

English : Ciné-débat La cité des Castors

German : Ciné-débat La cité des Castors

Italiano :

Espanol : Ciné-débat La cité des Castors

L’événement Ciné-débat La cité des Castors Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-09-01 par SPL Terres de Limousin