Régate Coupes du Lac de Vassivière Port Crozat Peyrat-le-Château

Régate Coupes du Lac de Vassivière

Port Crozat Lieu dit les Sagnes Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Association sportive .

Port Crozat Lieu dit les Sagnes Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 45 93 cn.vassiviere@wanadoo.fr

English : Régate Coupes du Lac de Vassivière

German : Régate Coupes du Lac de Vassivière

Italiano :

Espanol : Régate Coupes du Lac de Vassivière

L’événement Régate Coupes du Lac de Vassivière Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Lac de Vassivière