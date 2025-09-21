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Régate Coupes du Lac de Vassivière Port Crozat Peyrat-le-Château

Régate Coupes du Lac de Vassivière Port Crozat Peyrat-le-Château dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Port Crozat

Adresse : Lieu dit les Sagnes

Ville : 87470 Peyrat-le-Château

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Régate Coupes du Lac de Vassivière

Port Crozat Lieu dit les Sagnes Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Association sportive   .

Port Crozat Lieu dit les Sagnes Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 45 93  cn.vassiviere@wanadoo.fr

English : Régate Coupes du Lac de Vassivière

German : Régate Coupes du Lac de Vassivière

Italiano :

Espanol : Régate Coupes du Lac de Vassivière

L’événement Régate Coupes du Lac de Vassivière Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Lac de Vassivière

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