Ciné-sonore J’ai tant rêvé de toi Cinéma Peyrat-le-Château mardi 24 février 2026.

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Début : 2026-02-24
2026-02-24

Projection du film sonore J’ai tant rêvé de toi de Roxane Ca’Zorzi.
Durée 51 min
Suivie d’une discussion avec la réalisatrice
Fiction autour du poète résistant Robert Desnos   .

Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   clubo.peyrat@orange.fr

