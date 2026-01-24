Ciné-sonore J’ai tant rêvé de toi Cinéma Peyrat-le-Château
mardi 24 février 2026.
Ciné-sonore J’ai tant rêvé de toi
Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24
2026-02-24
Projection du film sonore J’ai tant rêvé de toi de Roxane Ca’Zorzi.
Durée 51 min
Suivie d’une discussion avec la réalisatrice
Fiction autour du poète résistant Robert Desnos .
Cinéma 7 Place du Champ de Foire Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine clubo.peyrat@orange.fr
English : Ciné-sonore J’ai tant rêvé de toi
