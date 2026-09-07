Ciné-Soupe : Escale en Méditerranée, Bibliothèque municipale de Hantay, Hantay
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de Hantay · Hantay
Informations pratiques
Ciné-Soupe : Escale en Méditerranée Vendredi 2 octobre, 18h30 Bibliothèque municipale de Hantay Nord
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00
Et si l’on faisait escale en Méditerranée, le temps d’une soirée ? Venez déguster une soupe préparée avec des légumes de saison, puis installez-vous confortablement pour la projection d’un film qui nous emmène sur les rives de la Méditerranée. La soirée se prolongera par un temps d’échange convivial autour du film, de ses images et de ce qu’il nous raconte de cette mer qui relie tant de cultures. Une soirée pensée pour se retrouver, se régaler et voyager sans bouger de Hantay.
Bibliothèque municipale de Hantay 20 rue Mirabeau 59496 Hantay Hantay 59496 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 29 05 38 »}, {« type »: « email », « value »: « mediathequehantay@gmail.com »}]
Une soupe de saison, un film et une discussion : embarquement immédiat pour un voyage cinématographique et gustatif autour de la Méditerranée.
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