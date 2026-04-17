CINÉ SPECTACLE: LAURA LAUNE GLORY ALLELUIA CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens
CINÉ SPECTACLE: LAURA LAUNE GLORY ALLELUIA CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens dimanche 19 avril 2026.
Saint-Gaudens
CINÉ SPECTACLE: LAURA LAUNE GLORY ALLELUIA
CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
En direct du Zénith Arena de Lille !
L’ultime spectacle de la tournée triomphale de Laura Laune retransmis EN DIRECT AU CINÉMA.
Une noirceur assumée, une écriture incisive, un univers trash et sans limites la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. L’artiste repousse les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré dans un seul en scène hilarant, émouvant et très personnel à la fois. 19 .
CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Live from Lille’s Zenith Arena!
L’événement CINÉ SPECTACLE: LAURA LAUNE GLORY ALLELUIA Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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