Ciné-spectacle The Rocky Horror Picture Show La Forge Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Ciné-spectacle The Rocky Horror Picture Show

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:30:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

The Rocky Horror Picture Show est une comédie musicale déjantée, entre science–fiction, horreur kitsch et cabaret glam rock. Une nuit d’orage, la voiture de Janet et Brad, un couple coincé venant de se fiancer, tombe en panne. Obligés de se réfugier dans un mystérieux château, ils vont faire la rencontre de ses occupants pour le moins bizarres, qui se livrent à de bien étranges expériences. Entre chansons cultes, humour décalé et ambiance folle, le film est devenu un classique mythique du cinéma musical.

Réservation obligatoire .

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

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English : Ciné-spectacle The Rocky Horror Picture Show

L’événement Ciné-spectacle The Rocky Horror Picture Show Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie