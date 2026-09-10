Ciné surprise Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes
mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny · Rennes
Informations pratiques
Ciné surprise Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 14 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine
Films d’animation pour les enfants.
Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.Informations et précisions auprès des bibliothécaires.
Enfants dès 5 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-14T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-14T16:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91
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