Informations pratiques

Ciné surprise Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mercredi 14 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Films d’animation pour les enfants.

Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.Informations et précisions auprès des bibliothécaires.

Enfants dès 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-14T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-14T16:30:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

