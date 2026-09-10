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Ciné surprise Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque Thabor-Lucien Rose · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Thabor-Lucien Rose
Adresse
11, square Lucien Rose 35000 Rennes
Ville
35064 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Ciné surprise Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Mercredi 21 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Films d’animation pour les enfants.

Des projections de films d’animation et de courts métrages pour de belles découvertes et un bon moment en famille.Informations et précisions auprès des bibliothécaires.
Enfants dès 3 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-21T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-21T11:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41


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