Ciné-surprise + goûter, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Ciné-surprise + goûter Samedi 5 décembre, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-05T15:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-05T15:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:30:00+01:00

Votez parmi une sélection de films pour celui que vous souhaitez découvrir, puis assistez à sa projection. Un goûter sera proposé à l’issue de la projection.

À partir de 6 ans

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Votez parmi une sélection de films pour celui que vous souhaitez découvrir, puis assistez à sa projection. Un goûter sera proposé à l’issue de la projection. À partir de 6 ans