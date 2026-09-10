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Ciné-surprise + goûter, Médiathèque Luce Courville, Nantes

samedi 5 décembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Ciné-surprise + goûter, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Ciné-surprise + goûter Samedi 5 décembre, 15h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-05T15:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:30:00+01:00
Fin : 2026-12-05T15:00:00+01:00 – 2026-12-05T16:30:00+01:00

Votez parmi une sélection de films pour celui que vous souhaitez découvrir, puis assistez à sa projection. Un goûter sera proposé à l’issue de la projection.
À partir de 6 ans

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Votez parmi une sélection de films pour celui que vous souhaitez découvrir, puis assistez à sa projection. Un goûter sera proposé à l’issue de la projection. À partir de 6 ans

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