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Ciné Surprise sur le thème de l’Italie, Médiathèque Louis Séraphin, Noyelles-lès-Seclin

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Louis Séraphin · Noyelles-lès-Seclin

Ciné Surprise sur le thème de l’Italie, Médiathèque Louis Séraphin, Noyelles-lès-Seclin

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Louis Séraphin
Adresse
38 bis place de l'église 59139 Noyelles lès Seclin
Ville
59139 Noyelles-lès-Seclin
Département
Nord
Tarif
Gratuit.

Ciné Surprise sur le thème de l’Italie Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque Louis Séraphin Nord

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Le 2 Octobre :
Soirée cinéma italien avec un film pour les enfants suivi d’un film pour les adultes (et enfants)
Avec une auberge italienne

Médiathèque Louis Séraphin 38 bis place de l’église 59139 Noyelles lès Seclin Noyelles-lès-Seclin 59139 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/groups/med.louis.seraphin [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/groups/med.louis.seraphin »}, {« type »: « email », « value »: « med.louis.seraphin@free.fr »}]
2 séances de cinéma gratuites et Auberge italienne

©Médiathèque Louis Séraphin

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