Ciné Surprise sur le thème de l’Italie, Médiathèque Louis Séraphin, Noyelles-lès-Seclin

Informations pratiques

Ciné Surprise sur le thème de l’Italie Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque Louis Séraphin Nord

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00

Le 2 Octobre :

Soirée cinéma italien avec un film pour les enfants suivi d’un film pour les adultes (et enfants)

Avec une auberge italienne

Médiathèque Louis Séraphin 38 bis place de l’église 59139 Noyelles lès Seclin Noyelles-lès-Seclin 59139 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/groups/med.louis.seraphin [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/groups/med.louis.seraphin »}, {« type »: « email », « value »: « med.louis.seraphin@free.fr »}]

2 séances de cinéma gratuites et Auberge italienne

©Médiathèque Louis Séraphin