Ciné Surprise sur le thème de l’Italie, Médiathèque Louis Séraphin, Noyelles-lès-Seclin
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Louis Séraphin · Noyelles-lès-Seclin
Informations pratiques
Ciné Surprise sur le thème de l’Italie Vendredi 2 octobre, 18h30 Médiathèque Louis Séraphin Nord
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T23:00:00+02:00
Le 2 Octobre :
Soirée cinéma italien avec un film pour les enfants suivi d’un film pour les adultes (et enfants)
Avec une auberge italienne
Médiathèque Louis Séraphin 38 bis place de l’église 59139 Noyelles lès Seclin Noyelles-lès-Seclin 59139 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/groups/med.louis.seraphin [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/groups/med.louis.seraphin »}, {« type »: « email », « value »: « med.louis.seraphin@free.fr »}]
2 séances de cinéma gratuites et Auberge italienne
©Médiathèque Louis Séraphin