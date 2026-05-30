Ciné Tarmac Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget

Vendredi 3 juillet 2026

Film « To the Moon » (VF) de Greg Berlanti / 10 juillet 2024

en salle / 2h11 / Comédie, Romance

Projection à la tombée de la nuit vers 22h30

Chargée de redorer l’image de la NASA auprès du public,

l’étincelante Kelly Jones, experte en marketing, va perturber la tâche déjà

complexe du directeur de la mission, Cole Davis. Lorsque la Maison-Blanche

estime que le projet est trop important pour échouer, Kelly Jones se voit

confier la réalisation d’un faux alunissage, en guise de plan B et le compte à

rebours est alors vraiment lancé…

Samedi 4 juillet 2026

Film « First Man – Le premier homme sur la Lune » (VF) de

Damien Chazelle / 17 octobre 2018 en salle / 2h22 / Biopic, Drame

Projection à la tombée de la nuit vers 22h30

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961,

Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la

lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile,

assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total.

Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles,

Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en

espérant une vie normale.

Dimanche 5 juillet 2026

Film « Aviator » (VF) de Martin Scorsese / 26 janvier 2005

en salle / 2h45 / Biopic, Drame, Historique

Projection à la tombée de la nuit vers 22h30

Aviator couvre près de vingt ans de la vie tumultueuse

d’Howard Hughes, industriel, milliardaire, casse-cou, pionnier de l’aviation

civile, inventeur, producteur, réalisateur, directeur de studio et séducteur

insatiable. Cet excentrique et flamboyant aventurier devint un leader de

l’industrie aéronautique en même temps qu’une figure mythique, auréolée de

glamour et de mystère.

Transats, popcorn et autres gourmandises : l’expérience

promet d’être complète ! Avant la projection prévue à 22h30, des animations

seront proposées au public.

Planète pilote et tour de contrôle fermés les trois soirées.

Tarifs :

17€ pour les plus de 26 ans

7€ pour les moins de 26 ans

Ce tarif comprend la projection du film, l’accès aux halls du musée et aux différentes animations proposées pour l’évènement.

Une navette reliant le musée à la Gare du Nord est proposée à la fin du film.

L’achat d’un billet Ciné Tarmac garantit l’assise sur un transat. Possibilité de venir avec une chaise pliante, un coussin, etc. sans que ce soit un objet qui puisse bloquer la vue des autres spectateurs.

Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026, le cinéma revient au musée de l’Air et de l’Espace ! Les visiteurs profiteront d’un cinéma plein air original : le fuselage d’un Boeing 747 servira de toile de projection sur le tarmac du musée.

Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée de l’Air et de l’Espace 3, esplanade de l’Air et de l’Espace 93350 Le Bourget

https://www.museeairespace.fr/agenda/cine-tarmac-2026/



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