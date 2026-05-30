Ciné Tarmac Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget
Ciné Tarmac Musée de l’Air et de l’Espace Le Bourget vendredi 3 juillet 2026.
Vendredi 3 juillet 2026
Film « To the Moon » (VF) de Greg Berlanti / 10 juillet 2024
en salle / 2h11 / Comédie, Romance
Projection à la tombée de la nuit vers 22h30
Chargée de redorer l’image de la NASA auprès du public,
l’étincelante Kelly Jones, experte en marketing, va perturber la tâche déjà
complexe du directeur de la mission, Cole Davis. Lorsque la Maison-Blanche
estime que le projet est trop important pour échouer, Kelly Jones se voit
confier la réalisation d’un faux alunissage, en guise de plan B et le compte à
rebours est alors vraiment lancé…
Samedi 4 juillet 2026
Film « First Man – Le premier homme sur la Lune » (VF) de
Damien Chazelle / 17 octobre 2018 en salle / 2h22 / Biopic, Drame
Projection à la tombée de la nuit vers 22h30
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961,
Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à marcher sur la
lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile,
assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total.
Meurtri par des épreuves personnelles qui laissent des traces indélébiles,
Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une femme qui l’avait épousé en
espérant une vie normale.
Dimanche 5 juillet 2026
Film « Aviator » (VF) de Martin Scorsese / 26 janvier 2005
en salle / 2h45 / Biopic, Drame, Historique
Projection à la tombée de la nuit vers 22h30
Aviator couvre près de vingt ans de la vie tumultueuse
d’Howard Hughes, industriel, milliardaire, casse-cou, pionnier de l’aviation
civile, inventeur, producteur, réalisateur, directeur de studio et séducteur
insatiable. Cet excentrique et flamboyant aventurier devint un leader de
l’industrie aéronautique en même temps qu’une figure mythique, auréolée de
glamour et de mystère.
Transats, popcorn et autres gourmandises : l’expérience
promet d’être complète ! Avant la projection prévue à 22h30, des animations
seront proposées au public.
Planète pilote et tour de contrôle fermés les trois soirées.
Tarifs :
17€ pour les plus de 26 ans
7€ pour les moins de 26 ans
Ce tarif comprend la projection du film, l’accès aux halls du musée et aux différentes animations proposées pour l’évènement.
Une navette reliant le musée à la Gare du Nord est proposée à la fin du film.
L’achat d’un billet Ciné Tarmac garantit l’assise sur un transat. Possibilité de venir avec une chaise pliante, un coussin, etc. sans que ce soit un objet qui puisse bloquer la vue des autres spectateurs.
Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juillet 2026, le cinéma revient au musée de l’Air et de l’Espace ! Les visiteurs profiteront d’un cinéma plein air original : le fuselage d’un Boeing 747 servira de toile de projection sur le tarmac du musée.
Du vendredi 03 juillet 2026 au dimanche 05 juillet 2026 :
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-03T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T01:59:59+02:00
Date(s) :
Musée de l’Air et de l’Espace 3, esplanade de l’Air et de l’Espace 93350 Le Bourget
https://www.museeairespace.fr/agenda/cine-tarmac-2026/
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