Paris Nautic Show Parc des Expositions Le Bourget
Paris Nautic Show Parc des Expositions Le Bourget mercredi 25 novembre 2026.
Le Bourget
Paris Nautic Show
Parc des Expositions Parc des Expositions Paris Le Bourget Le Bourget Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-25
Salon spécialisé dans l’innovation maritime, l’aventure au large, la passion nautique et la transition écologique.
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Parc des Expositions Parc des Expositions Paris Le Bourget Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 1 40 68 22 22
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English :
Trade show specializing in maritime innovation, offshore adventure, nautical passion and ecological transition.
L’événement Paris Nautic Show Le Bourget a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Grand Roissy
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