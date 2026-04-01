Paris Nautic Show Parc des Expositions Le Bourget

Le Bourget

Paris Nautic Show

Parc des Expositions Parc des Expositions Paris Le Bourget Le Bourget Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-25

Salon spécialisé dans l’innovation maritime, l’aventure au large, la passion nautique et la transition écologique.

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Parc des Expositions Parc des Expositions Paris Le Bourget Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 1 40 68 22 22

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English :

Trade show specializing in maritime innovation, offshore adventure, nautical passion and ecological transition.

L’événement Paris Nautic Show Le Bourget a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Grand Roissy