Texworld & Apparelsourcing Paris Le Bourget
lundi 31 août 2026 · Le Bourget
Informations pratiques
Le Bourget
Texworld & Apparelsourcing Paris
Parc des expositions de Paris Le Bourget Le Bourget Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 09:00:00
fin : 2026-09-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-31
Cet événement réunit tous les 2 ans, les professionnels de la mode et du textile et met en avant pendant 3 jours, un panorama complet de l’offre mondiale essentielle pour toutes les marques de mode, du prêt-à-porter aux maisons de luxe.
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Parc des expositions de Paris Le Bourget Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis Île-de-France
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English :
This event brings together fashion and textile professionals every two years and, over the course of three days, showcases a comprehensive overview of the global market—essential for all fashion brands, from ready-to-wear to luxury houses.
L’événement Texworld & Apparelsourcing Paris Le Bourget a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Grand Roissy
À voir aussi à Le Bourget (Seine-Saint-Denis)
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