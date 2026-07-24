Informations pratiques

Le Bourget

Texworld & Apparelsourcing Paris

Parc des expositions de Paris Le Bourget Le Bourget Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 09:00:00

fin : 2026-09-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-31

Cet événement réunit tous les 2 ans, les professionnels de la mode et du textile et met en avant pendant 3 jours, un panorama complet de l’offre mondiale essentielle pour toutes les marques de mode, du prêt-à-porter aux maisons de luxe.

.

Parc des expositions de Paris Le Bourget Le Bourget 93350 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This event brings together fashion and textile professionals every two years and, over the course of three days, showcases a comprehensive overview of the global market—essential for all fashion brands, from ready-to-wear to luxury houses.

L’événement Texworld & Apparelsourcing Paris Le Bourget a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Grand Roissy