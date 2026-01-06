Ciné-thé: Les matins merveilleux (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde
vendredi 18 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Ciné-thé: Les matins merveilleux (Cinéma Rex)
3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
De vieux vinyles disco dans le coffre de sa Twingo, à peine remise de la mort de sa grand-mère, Charlie roule. Elle ne sait pas encore que ces disques ressusciteront les pas de danse de sa mère dans les yeux humides de Titou, caviste rêveur, ni qu’une plage méditerranéenne désertée sera le théâtre de sa rencontre avec Marina, qui rêve son idéal de liberté dans la pizzeria du village. Pour l’instant, elle roule.
Genre Romance, Comédie, Drame
En partenariat avec la CCAS de la ville de Brive.
A 14h. .
3 Boulevard Koenig Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 41 69
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English : Ciné-thé: Les matins merveilleux (Cinéma Rex)
L’événement Ciné-thé: Les matins merveilleux (Cinéma Rex) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-21 par Brive Tourisme
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