Ciné vacances Animo rigolo Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

Ciné vacances Animo rigolo

Mardi 20 octobre 2026 de 10h à 10h40. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 10:00:00

fin : 2026-10-20 10:40:00

Date(s) :

2026-10-20

Préhistoriques ou domestiques, rigolos ou ramollos, minuscules ou noctambules, ces animaux-là font un sacré gala !Enfants

Programme de 3 courts métrages

Animation, Famille (2024)



Bellysaurus, de Philip Watts

Dans la forêt, petits et gros dinosaures se régalent de succulentes baies. Mais quand le plus gros décide de manger la plus petite, la solidarité se met en marche et tout ce petit monde finira par cohabiter joyeusement !



Foxtale, d’Alexandra Allen

Les oiseaux n’ont laissé qu’une seule cerise sur l’arbre… Comment se rassasier quand on est un petit renard affamé ?… Réponse il faut compter sur un plus petit que soi, quitte à partager sa maigre pitance !



Zoobox, de Myriam Schott et Linda Yi

Les eaux montent… il est temps pour toutes les espèces d’animaux d’embarquer sur de grands bateaux ! Kerala, une enfant kangourou impatiente et curieuse attend son tour. Elle est très excitée à l’idée de découvrir ses compagnons de voyage. Mais une fois à bord, elle ne trouve plus ses parents… Elle est alors recueillie par une famille d’ornithorynques, ses anciens voisins. Malgré l’interdiction de quitter leur box, l’envie de retrouver ses parents est trop forte. Elle part à leur recherche et dans sa quête, elle va rencontrer de nouveaux amis et bien sûr, la famille sera à nouveau réunie ! .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Prehistoric or domestic, funny or squishy, tiny or nocturnal, these animals put on quite a show!

L’événement Ciné vacances Animo rigolo Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille