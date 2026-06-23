Ciné vacances la fabrique des monstres Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

Ciné vacances la fabrique des monstres

Du mardi 20 au mercredi 21 octobre 2026 de 14h30 à 16h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-21 16:00:00

Date(s) :

2026-10-20

La séance sera suivie d’un moment convivial et d’un goûter !Enfants

Dans le château de Grottegroin, un savant fou fabrique des monstres farfelus. Lorsque l’arrivée d’un cirque menace leur tranquillité, P’tit Cousu pourrait bien devenir la vedette inattendue du spectacle. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The session will be followed by some social time and a snack!

L’événement Ciné vacances la fabrique des monstres Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille