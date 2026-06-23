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Ciné vacances la petite cuisine de Mehdi Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Ciné vacances la petite cuisine de Mehdi Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement mercredi 21 octobre 2026.

Lieu
Avenue Raimu
Adresse
13014
Ville
13014 Marseille 14e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Marseille 14e Arrondissement

Ciné vacances la petite cuisine de Mehdi

Mercredi 21 octobre 2026 de 19h à 20h45. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 19:00:00
fin : 2026-10-21 20:45:00

Date(s) :
2026-10-21

Accueil convivial dès 18h avec une dégustation surprise préparée par notre maîtresse de maison !
Projection suivie d’une discussionFamilles
Mehdi cache à sa mère sa relation avec Léa et sa passion pour la gastronomie française. Lorsque ses mensonges le rattrapent, il prend une décision aussi maladroite qu’explosive.   .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 65 17 77 

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English :

A warm welcome starting at 6 p.m., featuring a surprise tasting prepared by our hostess!
Film screening followed by a discussion

L’événement Ciné vacances la petite cuisine de Mehdi Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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