Ciné vacances la petite cuisine de Mehdi Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

Ciné vacances la petite cuisine de Mehdi

Mercredi 21 octobre 2026 de 19h à 20h45. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 19:00:00

fin : 2026-10-21 20:45:00

Date(s) :

2026-10-21

Accueil convivial dès 18h avec une dégustation surprise préparée par notre maîtresse de maison !

Projection suivie d’une discussionFamilles

Mehdi cache à sa mère sa relation avec Léa et sa passion pour la gastronomie française. Lorsque ses mensonges le rattrapent, il prend une décision aussi maladroite qu’explosive. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 65 17 77

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English :

A warm welcome starting at 6 p.m., featuring a surprise tasting prepared by our hostess!

Film screening followed by a discussion

L’événement Ciné vacances la petite cuisine de Mehdi Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille