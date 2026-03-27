Ciné Vignes Dans les vignes Tracy-sur-Loire

Ciné Vignes

Dans les vignes D553A Tracy-sur-Loire Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Ciné Vignes, projection de Un p’tit truc en plus

Offrez vous une séance de cinéma en plein air dans un cadre enchanteur au milieu des vignes de l’appellation Pouilly Fumé !

Les vignerons de Pouilly sont là pour vous accueillir et vous faire déguster leurs vins. Vous n’avez qu’à profiter du coucher de soleil sur le vignoble, un verre de Pouilly Fumé à la main… en attendant la projection. Vous pouvez vous restaurer sur place (food-trucks).

Projection de Un p’tit truc en plus

Un film d’Artus

Rendez-vous samedi 1 août, à partir de 20h, Tracy-sur-Loire D553A @47.314933, 2.920598

Début du film à 22h.

N’hésitez pas à prévoir un gilet bien chaud et une petite assise si cela vous est possible. .

Dans les vignes D553A Tracy-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 04 70 contact@tourdupouillyfume.fr

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English : Ciné Vignes

L’événement Ciné Vignes Tracy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bourgogne Coeur de Loire