Ciné Vignes Dans les vignes Tracy-sur-Loire
Ciné Vignes Dans les vignes Tracy-sur-Loire samedi 1 août 2026.
Ciné Vignes
Dans les vignes D553A Tracy-sur-Loire Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 20:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Ciné Vignes, projection de Un p’tit truc en plus
Offrez vous une séance de cinéma en plein air dans un cadre enchanteur au milieu des vignes de l’appellation Pouilly Fumé !
Les vignerons de Pouilly sont là pour vous accueillir et vous faire déguster leurs vins. Vous n’avez qu’à profiter du coucher de soleil sur le vignoble, un verre de Pouilly Fumé à la main… en attendant la projection. Vous pouvez vous restaurer sur place (food-trucks).
Projection de Un p’tit truc en plus
Un film d’Artus
Rendez-vous samedi 1 août, à partir de 20h, Tracy-sur-Loire D553A @47.314933, 2.920598
Début du film à 22h.
N’hésitez pas à prévoir un gilet bien chaud et une petite assise si cela vous est possible. .
Dans les vignes D553A Tracy-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 04 70 contact@tourdupouillyfume.fr
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English : Ciné Vignes
L’événement Ciné Vignes Tracy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bourgogne Coeur de Loire