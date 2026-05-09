Ouverture des extérieurs du Château de Tracy Tour de l’Est Tracy-sur-Loire

Tracy-sur-Loire

Ouverture des extérieurs du Château de Tracy

Tour de l’Est Château de Tracy Tracy-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-09-14

Le château de Tracy a une histoire riche et fascinante, découvrez ce lieu à l’héritage pluricentenaire, qui appartient à la même famille depuis le XVIème siècle.

Des visites guidées des extérieurs et de la cour intérieure vous permettront de vous immerger dans l’atmosphère unique des lieux (l’intérieur du château n’est pas ouvert au public).

Pour accéder à la visite, vous devrez emprunter l’allée en bas du village et longer le chemin faisant face au château, entre le pré et l’abribus.

Pas de réservation nécessaire (hormis pour les groupes). .

Tour de l’Est Château de Tracy Tracy-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 16 21

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English : Ouverture des extérieurs du Château de Tracy

L’événement Ouverture des extérieurs du Château de Tracy Tracy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire