CinéClubturel – 2001, l’Odyssée de l’espace, Bureau culturel, Genève

Informations pratiques

CinéClubturel – 2001, l’Odyssée de l’espace Mercredi 14 avril 2027, 18h30 Bureau culturel

CHF 1.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-14T18:30:00+02:00 – 2027-04-14T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-14T18:30:00+02:00 – 2027-04-14T21:30:00+02:00

Saison 2026-2027 : «Humains vs IA».

Rejoignez-nous pour explorer les relations entre humains et intelligences artificielles à travers sept séances ! Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine. N’hésitez pas à regarder les films avant de participer à leur analyse car nous n’aurons le temps de visualiser que quelques extraits. Part de pizza comprise !

«2001, l’Odyssée de l’espace» de Stanley Kubrick, 1968 (2h29)

Plongez dans une œuvre monumentale et laissez-vous porter par une odyssée aux confins de l’humanité, où l’évolution, la technologie et le mystère se rencontrent. À travers la figure troublante de HAL 9000, le film interroge notre rapport aux machines et ouvre une vertigineuse réflexion : en cherchant à créer une intelligence supérieure, ne risquons-nous pas de perdre ce qui fait notre propre humanité ?

Bureau culturel Rue de Berne 63 Genève 1201 Les Pâquis Genève [{« type »: « link », « value »: « https://bureauculturel.ch/ge/apprendre/cineclubturel-2001 »}]

Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine.

Metro-Goldwyn-Mayer