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CinéClubturel – 2001, l’Odyssée de l’espace, Bureau culturel, Genève

mercredi 14 avril 2027 · Bureau culturel · Genève

CinéClubturel – 2001, l’Odyssée de l’espace, Bureau culturel, Genève

Informations pratiques

Début
mercredi 14 avril 2027
Fin
mercredi 14 avril 2027
Lieu
Bureau culturel
Adresse
Rue de Berne 63
Ville
1201 Genève
Tarif
CHF 1.-

CinéClubturel – 2001, l’Odyssée de l’espace Mercredi 14 avril 2027, 18h30 Bureau culturel

CHF 1.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-14T18:30:00+02:00 – 2027-04-14T21:30:00+02:00
Fin : 2027-04-14T18:30:00+02:00 – 2027-04-14T21:30:00+02:00

Saison 2026-2027 : «Humains vs IA».
Rejoignez-nous pour explorer les relations entre humains et intelligences artificielles à travers sept séances ! Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine. N’hésitez pas à regarder les films avant de participer à leur analyse car nous n’aurons le temps de visualiser que quelques extraits. Part de pizza comprise !
«2001, l’Odyssée de l’espace» de Stanley Kubrick, 1968 (2h29)
Plongez dans une œuvre monumentale et laissez-vous porter par une odyssée aux confins de l’humanité, où l’évolution, la technologie et le mystère se rencontrent. À travers la figure troublante de HAL 9000, le film interroge notre rapport aux machines et ouvre une vertigineuse réflexion : en cherchant à créer une intelligence supérieure, ne risquons-nous pas de perdre ce qui fait notre propre humanité ?

Bureau culturel Rue de Berne 63 Genève 1201 Les Pâquis Genève [{« type »: « link », « value »: « https://bureauculturel.ch/ge/apprendre/cineclubturel-2001 »}]
Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine.

Metro-Goldwyn-Mayer

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