CinéClubturel – Blade Runner, Bureau culturel, Genève
mercredi 11 novembre 2026 · Bureau culturel · Genève
Informations pratiques
CinéClubturel – Blade Runner Mercredi 11 novembre, 18h30 Bureau culturel
CHF 1.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-11T18:30:00+01:00 – 2026-11-11T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-11T18:30:00+01:00 – 2026-11-11T21:30:00+01:00
Saison 2026-2027 : «Humains vs IA».
Rejoignez-nous pour explorer les relations entre humains et intelligences artificielles à travers sept séances ! Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine. N’hésitez pas à regarder les films avant de participer à leur analyse car nous n’aurons le temps de visualiser que quelques extraits. Part de pizza comprise !
«Blade Runner» de Ridley Scott, 1982 (1h57)
Plongez dans un univers sombre et futuriste et suivez Rick Deckard, chargé de traquer des êtres artificiels plus humains qu’ils n’y paraissent. À travers ces «réplicants» en quête de vie, le film soulève une question vertigineuse : qu’est-ce qui fait réellement de nous des êtres humains ?
Bureau culturel Rue de Berne 63 Genève 1201 Les Pâquis Genève [{« type »: « link », « value »: « https://bureauculturel.ch/ge/apprendre/cineclubturel-bladerunner »}]
Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine.
Warner Bros. Entertainment et The Ladd Company.
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