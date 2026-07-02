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CinéClubturel – Blade Runner, Bureau culturel, Genève

mercredi 11 novembre 2026 · Bureau culturel · Genève

CinéClubturel – Blade Runner, Bureau culturel, Genève

Informations pratiques

Début
mercredi 11 novembre 2026
Fin
mercredi 11 novembre 2026
Lieu
Bureau culturel
Adresse
Rue de Berne 63
Ville
1201 Genève
Tarif
CHF 1.-

CinéClubturel – Blade Runner Mercredi 11 novembre, 18h30 Bureau culturel

CHF 1.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-11T18:30:00+01:00 – 2026-11-11T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-11T18:30:00+01:00 – 2026-11-11T21:30:00+01:00

Saison 2026-2027 : «Humains vs IA».
Rejoignez-nous pour explorer les relations entre humains et intelligences artificielles à travers sept séances ! Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine. N’hésitez pas à regarder les films avant de participer à leur analyse car nous n’aurons le temps de visualiser que quelques extraits. Part de pizza comprise !
«Blade Runner» de Ridley Scott, 1982 (1h57)
Plongez dans un univers sombre et futuriste et suivez Rick Deckard, chargé de traquer des êtres artificiels plus humains qu’ils n’y paraissent. À travers ces «réplicants» en quête de vie, le film soulève une question vertigineuse : qu’est-ce qui fait réellement de nous des êtres humains ?

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Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine.

Warner Bros. Entertainment et The Ladd Company.

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