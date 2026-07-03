CinéClubturel – Ex machina, Bureau culturel, Genève

Informations pratiques

CinéClubturel – Ex machina Mercredi 9 juin 2027, 18h30 Bureau culturel

CHF 1.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-09T18:30:00+02:00 – 2027-06-09T21:30:00+02:00

Fin : 2027-06-09T18:30:00+02:00 – 2027-06-09T21:30:00+02:00

Saison 2026-2027 : «Humains vs IA».

Rejoignez-nous pour explorer les relations entre humains et intelligences artificielles à travers sept séances ! Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine. N’hésitez pas à regarder les films avant de participer à leur analyse car nous n’aurons le temps de visualiser que quelques extraits. Part de pizza comprise !

«Ex machina» de Alex Garland, 2014 (1h48)

Plongez dans une expérience fascinante où un jeune programmeur est invité à évaluer une intelligence artificielle à l’apparence troublante de réalisme. À mesure que les frontières entre test, manipulation et séduction s’estompent, le film pose une question dérangeante : si une machine peut nous comprendre, nous tromper et nous influencer, qui contrôle réellement qui ?

Bureau culturel Rue de Berne 63 Genève 1201 Les Pâquis Genève [{« type »: « link », « value »: « https://bureauculturel.ch/ge/apprendre/cineclubturel-exmachina »}]

Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine.

L’agence Empire Design