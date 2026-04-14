CinéClubturel – Little Miss Sunshine, Bureau culturel, Genève

CinéClubturel – Little Miss Sunshine Mercredi 22 avril, 18h30 Bureau culturel

CHF 1.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T21:30:00+02:00

Saison 2025-2026 : «En fuite».

Cette saison, le CinéClubturel prend la tangente. Rejoignez-nous pour une exploration haletante autour du thème de la fuite, à travers cinq films cultes où les personnages fuient — un lieu, une menace, un passé ou eux-mêmes. Qu’elle soit physique, psychologique ou existentielle, la fuite devient ici révélatrice, parfois salvatrice, parfois tragique. Lors de chaque séance, nous analyserons en profondeur le film du jour, en ne projetant que quelques extraits choisis. Pensez donc à le visionner en amont ! (Contactez-nous si vous avez besoin d’un lien.) Part de pizza comprise !

«Little Miss Sunshine» de Jonathan Dayton et Valerie Faris, 2006 (1h41)

Plongez dans un road trip déjanté où une famille bancale prend la fuite — non pas d’un danger, mais d’une existence qui s’effrite. Leur parcours vers un improbable concours de beauté devient une échappée vers l’acceptation de soi.

Bureau culturel Rue de Berne 63 Genève 1201 Les Pâquis Genève

5 films cultes, 5 séances en petit comité pour analyser la fuite sous toutes ses formes ️ Extraits choisis, discussions passionnées et pizza 1 CHF/personne

Fox Searchlight Pictures