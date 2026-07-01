CinéClubturel – Pinocchio, Bureau culturel, Genève

Informations pratiques

CinéClubturel – Pinocchio Samedi 13 mars 2027, 09h00 Bureau culturel

CHF 1.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-13T09:00:00+01:00 – 2027-03-13T12:00:00+01:00

Fin : 2027-03-13T09:00:00+01:00 – 2027-03-13T12:00:00+01:00

Saison 2026-2027 : «Humains vs IA».

Rejoignez-nous avec vos enfants à ces séances conçues pour leur faire découvrir, à travers des récits accessibles, ce qui distingue les humains de leurs créations : émotions, conscience, capacité à faire des choix. À partir d’extraits de films, les enfants apprendront à regarder les images autrement, en développant leur esprit critique par le dessin et la discussion en groupe ; aucun visionnage préalable n’est nécessaire, les parents sont les bienvenus et une pause fruitée est prévue.

«Pinocchio» de Ben Sharpsteen et Hamilton Luske, 1940 (1h28)

Plongez dans un conte intemporel et suivez Pinocchio, une marionnette de bois qui rêve de devenir un vrai petit garçon. À travers ce voyage initiatique, le film pose une question toujours actuelle : qu’est-ce qui fait de nous des êtres véritablement humains ?

Bureau culturel Rue de Berne 63 Genève 1201 Les Pâquis Genève [{« type »: « link », « value »: « https://bureauculturel.ch/ge/apprendre/cineclubturel-pinocchio »}]

Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine.

The Walt Disney Company