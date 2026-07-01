CinéClubturel – Tron: Ares, Bureau culturel, Genève

Informations pratiques

CinéClubturel – Tron: Ares Mercredi 10 février 2027, 18h30 Bureau culturel

CHF 1.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-10T18:30:00+01:00 – 2027-02-10T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-10T18:30:00+01:00 – 2027-02-10T21:30:00+01:00

Saison 2026-2027 : «Humains vs IA».

Rejoignez-nous pour explorer les relations entre humains et intelligences artificielles à travers sept séances ! Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine. N’hésitez pas à regarder les films avant de participer à leur analyse car nous n’aurons le temps de visualiser que quelques extraits. Part de pizza comprise !

«Tron: Ares» de Joachim Rønning, 2025 (1h59)

Plongez dans un univers numérique et suivez Ares, un programme envoyé dans le monde réel, brouillant les frontières entre humain et intelligence artificielle. Alors que certains rêvent à une forme d’éternité dans la machine, Ares semble, lui, aspirer à une expérience bien plus fragile… À travers ce contraste, le film pose une question troublante : et si nous poursuivions exactement l’inverse de ce qui fait notre humanité ?

Bureau culturel Rue de Berne 63 Genève 1201 Les Pâquis Genève [{« type »: « link », « value »: « https://bureauculturel.ch/ge/apprendre/cineclubturel-tronares »}]

Nous analyserons des films emblématiques qui interrogent la conscience, les émotions et les limites entre l’humain et la machine.

Walt Disney Pictures et Disney Enterprises