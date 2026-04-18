Le Collet-de-Dèze

CINECO: A PIED D’OEUVRE

la soleillade Le Collet-de-Dèze Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 14:15:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

Projection du film a pied d’œuvre de Valérie Donzelli durée: 1h35; Comédie dramatique ; Origine France (VF)

Projection du film a pied d’œuvre de Valérie Donzelli durée: 1h35; Comédie dramatique ; Origine France (VF)

Synopsis

Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune. À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté. .

la soleillade Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie

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English :

Screening of Valérie Donzelli’s A pied d’uvre running time: 1h35; Comedy-drama; Origin: France (VF)

L’événement CINECO: A PIED D’OEUVRE Le Collet-de-Dèze a été mis à jour le 2026-04-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère